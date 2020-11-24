Россия опять ушла на самоизоляцию

Министерство экономического развития на основании данных Росстата «нарисовало» «Картину деловой активности» за октябрь 2020 года. Картина эта явно выдержана в мрачных тонах, даже притом, что Росстат в последние годы скорее склонен приукрашивать действительность, чем наоборот. Хотя пока до рекордного месячного падения ВВП на 12%, как это было в апреле, далеко, фактически налицо признаки нового обвала экономики.

По итогам октября ВВП упал на 4,7% по сравнению с 3% в сентябре. За десять месяцев российская экономика потеряла 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Что еще печальнее, на 5,9% упало промышленное производство, даже включая добывающие отрасли, — и случилось это впервые с июня, когда промышленность начала медленное восстановление после окончания первого локдауна.

Впервые с начала года в октябре зафиксировано падение в наименее пострадавшей от пандемии отрасли экономики — сельском хозяйстве, причем сразу на 6,6%. Один из важнейших показателей состояния экономики — перевозки, пассажирские и грузовые. С ними тоже все плохо. Пассажирские перевозки в октябре 2020 года к октябрю 2019-го упали на 42,2%, грузовые — на 4%. Оба показателя хуже, чем были в сентябре. А ноябрь по всем внешним признакам, включая ход пандемии в России, точно будет ничем не лучше октября. И в декабре пока тоже улучшений не предвидится. Массовую вакцинацию в России все откладывают и откладывают. Теперь ее планируют начать с 2021 года, хотя раньше говорили и про ноябрь 2020-го.

Сами россияне в финансовом плане тоже ведут себя практически так же, как на весенней самоизоляции. По данным обзора ЦБ о развитии банковского сектора в октябре 2020 года, народ вынес с банковских вкладов 469 млрд рублей, а с начала года отток средств с депозитов составил 1,154 трлн.

С конца марта, когда в России началась самоизоляция, россияне активно и безостановочно забирают деньги с депозитов. При этом каждый месяц устанавливаются новые исторические рекорды по объему наличных денег в экономике.

Люди перемещают свои сбережения со вкладов на текущие счета, активно вкладываются в ипотеку (за десять месяцев этого года уже установлен абсолютный исторический годовой рекорд выдачи жилищных кредитов в России). Или просто выводят деньги в нал из банковской системы. Это легко объяснить: почти половина россиян потеряли в доходах из-за пандемии.

Пока конца коронакризису и коронавирусу не видно, люди уменьшают потребление и вынужденно держат нал «под рукой», опасаясь остаться без средств к существованию. А экономика сжимается под влиянием обнищания людей и сохранения эпидемических ограничений.

Собственно, если кто-то еще сомневается в том, почему в России не вводят новый жесткий локдаун, хотя ежедневных заражений в стране сейчас в два с половиной раза больше, чем во время весеннего пика, экономическая статистика дает п