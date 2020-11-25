Новые правила работы введут из-за коронавируса

«До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор», — говорится в сообщении на сайте правительства.
«Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Санитарно-эпидемиологические правила должны внести свой вклад в исправление ситуации», — сказано в сообщении.
«ФНС вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить в правительство «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке», — сообщила пресс-служба правительства.
«Минздраву и Минфину поручено поддержать предложение о выделении регионам дополнительных средств на покупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. До 4 декабря министерства должны рассчитать нужные объёмы средств и подготовить проект распоряжения», — говорится в сообщении.
«Вместе с Минцифры и Минздравом он также должен обеспечить ведение на Едином портале государственных и муниципальных услуг табеля учета рабочего времени сотрудников, которые имеют дело с больными коронавирусом», — добавили в правительстве.