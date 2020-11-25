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Обязательные COVID-правила для экономики примут до конца ноября 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 41 минуту назад
Новые правила работы введут из-за коронавируса
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета поручил Роспотребнадзору утвердить до конца ноября санитарные правила работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

«До конца ноября в России будут приняты санитарно-эпидемиологические правила по организации работы отраслей экономики в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Подготовить и утвердить их на основе действующих рекомендаций должен Роспотребнадзор», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что правила будут обязательными для исполнения, их необходимость связана с тем, что процент заболеваемости коронавирусом остается самым высоким среди работающих граждан.

«Роспотребнадзор утвердил около 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в условиях пандемии для различных отраслей экономики. Но не всегда и не везде они соблюдаются. Санитарно-эпидемиологические правила должны внести свой вклад в исправление ситуации», — сказано в сообщении.

Кроме того, Мишустин поручил Федеральной налоговой службе, Минздраву и мэру Москвы Сергею Собянину к декабрю представить дорожную карту по единому справочнику лекарств.

«ФНС вместе с Минздравом и мэром Москвы Сергеем Собяниным должны до 1 декабря представить в правительство «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога лекарств, позволяющего отслеживать их наличие на рынке», — сообщила пресс-служба правительства.

Такие меры необходимы, чтобы избежать дефицита необходимых медикаментов.
Также Минздрав и Минфин до 4 декабря должны рассчитать средства регионам на лекарства для больных коронавирусом и лечащихся амбулаторно.

«Минздраву и Минфину поручено поддержать предложение о выделении регионам дополнительных средств на покупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. До 4 декабря министерства должны рассчитать нужные объёмы средств и подготовить проект распоряжения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, Минфину поручено оценить необходимый объем средств для специальной социальной выплаты за декабрь 2020 года медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом или контактирующим с такими людьми.

«Вместе с Минцифры и Минздравом он также должен обеспечить ведение на Едином портале государственных и муниципальных услуг табеля учета рабочего времени сотрудников, которые имеют дело с больными коронавирусом», — добавили в правительстве.

Ранее Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.
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Комментарии
Экономика , Компании , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Минфин
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