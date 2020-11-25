На газификацию России не нашли денег 

На газификацию России пока не нашли денег. Поиск источников ее финансирования остается главной проблемой для чиновников, разрабатывающих программу газоснабжения регионов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Минэнерго ранее сообщило, что разработало социальную концепцию газификации России. В ее рамках планируется вдвое снизить сроки подключения населения к газу, а также максимально освободить людей от платы за подключение. Ведомство предложило создать единого оператора газификации в каждом субъекте, однако в основном им должен быть «Газпром» . Согласно майским поручениям президента Владимира Путина , программу должны представить до 1 января 2021 года.

В общей сложности на ее реализацию пока не удалось найти около 1 триллиона рублей. По оценке Минэнерго, это соответствует примерно половине необходимой суммы. По словам источников, рассмотрены различные варианты финансирования. Кроме средств «Газпрома», в качестве источников обсуждались выпуск бессрочных облигаций и спецнадбавки на тариф по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Также предлагалось введение акциза на газ и ускоренная индексация оптовых цен, однако эти идеи оказались непопулярными. В генерирующих компаниях считают, что они могут привести росту стоимости электроэнергии. Обсуждение проекта газификации России состоится в правительстве 26 ноября.