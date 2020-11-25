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«Заплатит за это российский народ» 

Артём Кульша 1 час назад
«Заплатит за это российский народ»
Фото: ТАСС
Народ компенсирует недополученную «Газпромом» прибыль. Об этом, как сообщает «Утро.ру», заявил вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.
«Сила Сибири», как сообщал «Рамблер», — трубопровод, по которому «Газпром» поставляет газ с Чаяндинского месторождения в Якутии на Дальний Восток России и в Китай. Первый участок газопровода был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года.
На днях средства массовой информации сообщили, что Китай срывает договоренности с «Газпромом» по закупке газа через «Силу Сибири» — объем поставок в январе-октябре значительно ниже оговоренного контрактом (3,06 миллиарда кубических метров против пяти миллиардов в 2020 году), а в третьем квартале закупал на 1,7 миллиона меньше среднедневного объема газа по контракту (в среднем 12 миллионов кубометров против 13,7 миллиона).
В тот же день совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться вдвое, потребление традиционного газа также сократится, но не так сильно.
Вязовский объяснил, что Китай отказывается от российского газа по причине сокращения спроса на энергоносители в стране из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал одной из причин снижения поставок российского газа в Китай то, что его стоимость в 2020 году порой превышала цены на сжиженный природный газ, формирующиеся на спотовом рынке.

«Чем нам это грозит? Известно чем — потерей миллиардов долларов, убытками "Газпрома", которые будут закрываться через предоставление ему государством новых льгот. Одним словом, заплатит за это народ», — заявил Вязовский.

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