«Заплатит за это российский народ» 

Народ компенсирует недополученную «Газпромом» прибыль. Об этом, как сообщает «Утро.ру», заявил вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

«Сила Сибири», как сообщал «Рамблер», — трубопровод, по которому «Газпром» поставляет газ с Чаяндинского месторождения в Якутии на Дальний Восток России и в Китай. Первый участок газопровода был запущен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

На днях средства массовой информации сообщили, что Китай срывает договоренности с «Газпромом» по закупке газа через «Силу Сибири» — объем поставок в январе-октябре значительно ниже оговоренного контрактом (3,06 миллиарда кубических метров против пяти миллиардов в 2020 году), а в третьем квартале закупал на 1,7 миллиона меньше среднедневного объема газа по контракту (в среднем 12 миллионов кубометров против 13,7 миллиона).

В тот же день совладелец компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться вдвое, потребление традиционного газа также сократится, но не так сильно.

Вязовский объяснил, что Китай отказывается от российского газа по причине сокращения спроса на энергоносители в стране из-за экономического спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал одной из причин снижения поставок российского газа в Китай то, что его стоимость в 2020 году порой превышала цены на сжиженный природный газ, формирующиеся на спотовом рынке.