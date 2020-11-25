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Россия в октябре вернула лидерство по поставкам нефти в Китай 

Rambler News Service 1 час назад
Россия вернула лидерство по поставкам нефти в Китай
Фото: ТАСС
Россия сократила объём поставок нефти в Китай в октябре 2020 года на 4,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,64 млн тонн (1,56 млн баррелей в сутки), тем не менее вернув лидерство по поставкам нефти в эту страну. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
Саудовская Аравия поставила в Китай в октябре 5,937 млн тонн (1,4 млн баррелей в сутки), что на 29,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Россия и Саудовская Аравия оставались двумя главными поставщиками нефти в Китай в октябре, хотя поставки из обеих стран резко упали по сравнению с сентябрьскими уровнями, поскольку китайские нефтепереработчики приостановили закупки нефтяного сырья», — говорится в публикации.

«Поставки из России, включая трубопроводную нефть, в прошлом месяце достиг 6,64 млн тонн, что эквивалентно 1,56 млн баррелей в сутки <…> по сравнению с 1,82 млн баррелей в сутки в сентябре и 1,64 млн баррелей в сутки в октябре прошлого года. Саудовская Аравия поставила 5,94 млн тонн нефти, или 1,4 млн баррелей в сутки, что на 29% меньше, чем за тот же период годом ранее», — отмечает агентство.
Россия была крупнейшим поставщиком нефти в Китай июле-августе, в сентябре первое место по экспорту нефти на китайский рынок заняла Саудовская Аравия.
Ирак экспортировал в Китай в октябре 4,613 млн тонн нефти (снижение на 6,4% к показателю октября 2019 года). Ангола сократила поставки нефти на 15,9% — до 3,524 млн тонн. Поставки бразильской нефти в Китай в октябре снизились на 15% — до 3,24 млн тонн.
Поставки нефти из Омана в октябре увеличились на 3,8% и составили 3,116 млн тонн. Поставки из США в октябре выросли в 1,8 раза — до 1,626 млн тонн.
По итогам января-октября Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай — 71,263 млн тонн (рост на 13,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), Саудовская Аравия за десять месяцев поставила на китайский рынок 69,504 млн тонн нефти (рост на 2%).
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