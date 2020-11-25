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Госдума приняла закон о приостановке индексации окладов госслужащих в 2021 году 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Российским госслужащим заморозили зарплаты
Фото: ТАСС
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, приостанавливающий индексацию окладов федеральных государственных служащих в 2021 году.
Документом предлагается приостановить до 1 января 2022 года действие части 11 статьи 50 закона "О государственной гражданской службе РФ", предусматривающей ежегодную индексацию окладов по должностям федеральной гражданской службы с учетом уровня инфляции. При этом инициатива не затрагивает зарплаты региональных чиновников — их индексация устанавливается законами субъектов РФ.

"В отношении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована. Следовательно, положения федерального закона № 79-ФЗ в части ежегодного увеличения (индексации) окладов денежного содержания гражданских служащих подлежат приостановлению", — говорится в пояснительной записке.

Нижняя палата парламента ранее одобрила в первом чтении законопроект о приостановлении в 2021 году индексации зарплат помощников сенаторов и депутатов Госдумы.
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