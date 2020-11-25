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Украина продлила на год действие пошлин на российские товары 

RT на русском и ещё 1 43 минуты назад
Украина продлила действие пошлин на товары из РФ
Фото: РИА Новости
Правительство Украины продлило до конца 2021 года действие пошлин в отношении российских товаров. Такое решение приняли на заседании кабинета министров.
Об этом информирует ICTV.

«Продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) относительно импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация», — приводит ТАСС текст пояснительной записки к проекту постановления.

В декабре 2019 года на Украине также заявили, что продлевают действие пошлин на год.
В правительстве России заявили о зеркальном ответе.
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