«Газпром» принуждают к транзиту через Украину 

Сербский участок «Турецкого потока», по которому газ должен был пойти транзитом в Европу, будет достроен только в мае 2021 года. Это, а также то, что до сих пор не достроен «Северный поток-2», означает необходимость для «Газпрома» использовать для прокачки Украину, пишет «Свободная пресса».

Как сообщал «Рамблер», «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. США выступают против его строительства и уже ввели санкции против компаний, задействованных в проекте, в том числе тех, которые предоставляют услуги или финансирование для судов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции.

Ряд аналитиков отмечает, что, если «Газпром» планирует выходить на докризисные объемы экспорта — 190−200 млрд кубометров, то ему придется бронировать 30−40 млрд кубометров в год дополнительных мощностей через Украину.

При этом директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что увеличение объемов поставок газа через Украину в первую очередь связано с тем, что не достроен «Северный поток-2».

«Считать, что какая-то катастрофа с поставками произошла из-за Сербии — это неправда. Сербам, напомню, мы поставляем всего 2 млрд кубометров в год. То есть, задержка на полгода означает, что через Украину придется дополнительно поставить 1 млрд кубометров. Это не та проблема, о которой стоит говорить. Вот «Северный поток-2» — принципиальная проблема», — уверен он.

При этом эксперт сомневается, что «Газпрому» придется прокачивать через Украину 30-40 млрд кубометров. По мнению Правосудова, речь может идти о дополнительном объеме в 10−15 млрд кубометров.

«Мировая экономика еще не вышла из кризиса, неизвестно, когда закончатся карантинные мероприятия, в том числе в Европе. Стало быть, о росте потребления газа речи не идет (…) Вопрос о дополнительном резервировании будет решаться в процессе поставок. Но совершенно точно, что резервирования в 30−40 млрд кубометров в год не будет», — заявил в свою очередь заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Он также подчеркнул, что сейчас против «Северного потока-2» идет настоящая война и «ограничение информации о том, как идет работа над проектом, не только оправдано, но и критически необходимо».