Украина продлила торговые санкции против России 

Украина продлила срок действия торговых санкций в отношении России. Об этом сообщают «Факти».

В 2015 году, как сообщал «Рамблер», Кабинет министров Украины постановил ограничить импорт продукции российского происхождения — применять по отношению к ней до 2021-го режим наибольшего благоприятствования Всемирной торговой организации, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины, а не режим свободной торговли между странами СНГ, предусматривающий нулевую ставку на некоторые товары.

Некоторое время назад Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработало проект постановления о продлении торговых санкций еще на год — до 2022-го. Сегодня правительство приняло его в ходе заседания.

В середине ноября, как сообщал «Рамблер», эксперты Львовского форума по безопасности смоделировали возможные сценарии развития конфликта в Донбассе и пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.

На прошлой неделе политик Гарри Каспаров заявил, что США располагают достаточными ресурсами для того, чтобы быстро поставить Россию на место.