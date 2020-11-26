Иран обвинил Трампа в разрушении экономики 

В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Стратегия «максимального давления» Трампа оказалась разрушительной. Она привела к резкому обвалу валюты, а также ударила по иранской нефти.

Если в 2017 году Иран экспортировал два миллиона баррелей в день, то в октябре 2020 года — 160 тысяч баррелей в день. Иран сможет увеличить продажи сырья примерно на миллион баррелей в день в течение нескольких месяцев после ослабления санкций, считают эксперты. Кроме того, из страны ушли все крупные международные компании.

Байден заявил, что его администрация будет стремиться снова вступить в сделку, которую разорвал Трамп. Даже если это произойдет, то транснациональные корпорации будут очень осторожны. Они не будут спешить заходить на рынок Исламской республики, уверены аналитики. «Никто не строит грандиозных планов», — отметил специалист по Ирану и соруководитель юридической фирмы Герберт Смит Фрихиллс.