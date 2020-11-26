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Иран обвинил Трампа в разрушении экономики 

Lenta.ru 1 час назад
Иран обвинил Трампа в разрушении экономики
Фото: Reuters
Глава Ирана Хасан Роухани обвинил действующего президента США Дональда Трампа в превращении экономики республики «в осколки». По его словам, избранному американскому президенту Джо Байдену будет «очень легко» восстановить отношения между странами, пишет Bloomberg.
В 2018 году США восстановили санкции против Ирана в полном объеме, а также вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана. Стратегия «максимального давления» Трампа оказалась разрушительной. Она привела к резкому обвалу валюты, а также ударила по иранской нефти.
Если в 2017 году Иран экспортировал два миллиона баррелей в день, то в октябре 2020 года — 160 тысяч баррелей в день. Иран сможет увеличить продажи сырья примерно на миллион баррелей в день в течение нескольких месяцев после ослабления санкций, считают эксперты. Кроме того, из страны ушли все крупные международные компании.
Байден заявил, что его администрация будет стремиться снова вступить в сделку, которую разорвал Трамп. Даже если это произойдет, то транснациональные корпорации будут очень осторожны. Они не будут спешить заходить на рынок Исламской республики, уверены аналитики. «Никто не строит грандиозных планов», — отметил специалист по Ирану и соруководитель юридической фирмы Герберт Смит Фрихиллс.
В ноябре стало известно, что США введут санкции против четырех юридических лиц из России и Китая из-за «содействия Ирану в развитии его ракетной программы». Спецпредставитель США добавил, что администрация Трампа продолжит давление на Тегеран и будет вводить санкции, пока это возможно.
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