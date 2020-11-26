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«Процесс пошел». Россиян готовят к дефолту в 2021 году 

Konkurent.ru 1 час назад
«Процесс пошел». Россиян готовят к дефолту
Фото: РИА Новости
Аналитики выдали тревожный прогноз.
Специалисты прогнозируют, что в следующем, 2021 году, в России стоит ждать массовый дефолт банков. Покинуть рынок могут более 30 кредитных организаций. А это больше 9 процентов от общего числа банков в стране, сообщает KONKURENT.RU.
Тревожный прогноз дали аналитики «Эксперт РА». По словам специалистов, после первой волны пандемии коронавирусной инфекции ситуация в банковском секторе России не стала лучше, а наоборот, даже ухудшилась.
Кому выгодна девальвация в России
Так, у 36% банков в период по сентябрь снизился регулятивный капитал, 26% сейчас признаются убыточными, а у половины всех банков сократились деньги на вкладах населения.
Специалист «Эксперт РА» Юрий Беликов в беседе с РБК заявил, что ситуация у банков сейчас очень негативная. Ведь финансовая активность россиян значительно снизилась осенью, а зарабатывать на процентах от кредитов банки уже не могут в том объеме, что раньше.

«Масштаб убытков и скорость их проявления в отчетности во многом зависят от того, продлит ли ЦБ послабления для банков», — подчеркнул Беликов.

Также эксперт добавил, что к дефолту банков в следующем году приведет политика ЦБ. Ведь регулятор ввел послабления весной, не отзывая лицензии у слабых игроков. Однако в ближайшее время ограничения будут сняты, так что ожидаемые дефолты переносятся на 2021 год.
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