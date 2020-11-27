Курс доллара: что будет с рублем декабре 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что к концу 2020 года курс доллара может упасть до 73 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Купцикевич назвал доллар по 73 «не таким уж недостижимым» благодаря нынешней отметке около 76 рублей. В то же время он отметил, что российская валюта «буксует» и не задерживается рядом с уровнем в 75 рублей. Евро по такому же принципу «прилип» к 90 рублям, этот уровень явно интересует игроков.

По мнению аналитика, игрокам нужны четкие сигналы, что мировая экономика перешла на следующий этап восстановления. Когда они в это поверят, рубль сможет отойти от коронавирусных антирекордов.

Купцикевич обратил внимание, что в последнюю неделю мировые фондовые рынки показывали рост, а сырьевые валюты обновили максимумы к доллару. Нефть Brent достигала 47 долларов за бочку, это рекорд с марта.

Эксперт отметил, что рубль восстанавливается не так быстро, как мог бы, и сильно отстает от нефтяных цен. Купцикевич связал это с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в России, что тормозит экономику, и угрозой введения новых санкций командой нового президента США Джо Байдена.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 26 ноября курс доллара рос на 9,5 копейки, до 75,66 рубля. Евро потерял 1,75 копейки и стоил 90,04 рубля.