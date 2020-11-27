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С выводом денег из России начнут бороться по-новому 

Lenta.ru 2 часа назад
С выводом денег из России начнут бороться по-новому
Фото: ТАСС
Минфин начнет бороться с незаконным выводом денег из России по-новому, пишут «Ведомости». Подготовлен законопроект, наделяющий Федеральную таможенную службу (ФТС) правом проводить дознание подозреваемых по двум статьям Уголовного кодекса: уклонение от обязательной репатриации валютной выручки и вывод капитала за рубеж по подложным документам.
Сотрудники таможни участвуют в выявлении преступлений, предусмотренных этими статьями, и по нынешним правилам. Однако сейчас проводить дознание может только МВД. к тому же, оно оно не применяется по указанным статьям — его заменяет предварительное следствие. Если законопроект будет принят, процедура дознания полностью заменит нынешний порядок при условии, что вменяемая сумма ущерба составляет от 100 до 150 миллионов рублей при уклонении от репатриации и не превышает 10 миллионов рублей при выводе средств по подложным документам.
Опрошенные изданием юристы и экономисты отмечают, что в нынешних условиях лишь небольшая часть возбужденных уголовных дел расследуется до конца и доходит до суда. Эксперты объясняют такое положение вещей отсутствием у следователей МВД необходимых знаний и компетенций в области таможенного дела. При этом именно сотрудники ФТС выявляют 77 процентов совершенных преступлений.
Собеседники издания считают, что перераспределение обязанностей между ведомствами приведет к повышению эффективности расследования. К тому же, следователи МВД будут освобождены от лишней нагрузки. Однако нововведения чреваты дополнительными рисками для бизнеса, у которого будет меньше времени на подготовку стратегии защиты.
По статистике, за первые девять месяцев 2020 года по двум указанным статьям было возбуждено 220 уголовных дел, фигурантам которых вменялся нанесенный государству ущерб на 60 миллиардов рублей. Однако осуждены в итоге были лишь 30 человек.
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Комментарии 5
Экономика , МВД , Минфин , Федеральная таможенная служба , Ведомости
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