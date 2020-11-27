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Доллару предрекли падение до 60 рублей 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Доллару предрекли падение до 60 рублей
Фото: ТАСС
При идеальных условиях российская национальная валюта в 2021 году может вернуться в диапазон 60−65 рублей к доллару. Однако на нее действует слишком много факторов, и гарантировать укрепление рубля нельзя. Об этом экономисты заявили «Свободной прессе».
По данным издания, эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что в 2021 году российская валюта может стать лучшей в мире по доходности, а американский доллар упадет приблизительно на 6%.

«Базовый прогноз для мировой экономики и правда предполагает, что ближе к середине следующего года она начнет полноценно восстанавливаться, и мы увидим рост спроса на нефть. В такой ситуации, действительно, у рубля есть все шансы показать хорошее укрепление», — отметил главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов.

При этом он подчеркнул, что радужный прогноз возможен только в том случае, если не произойдет каких-то потрясений экономического или политического характера.
С ним согласен и аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев, допустивший, что национальная валюта может выйти в диапазон 60−65 рублей к доллару.

«Если улучшится инвестиционный климат, нефть подорожает до 80 долларов за баррель, то рубль вполне может с нынешних значений выйти на курс к доллару в диапазоне 60−65 единицю. Это будет очень выгодно импортерам и конечному потребителю, что по идее, должно привести к снижению цен», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, вряд ли цены снизятся сильно, и не стоит забывать, что резкие девальвации рубля происходили по причине воздействия непрогнозируемых внешних факторов.

«А администрация Джо Байдена как раз обещает ввести против России новые серьезные санкции, в том числе и в отношении ее финансового сектора. Если это произойдет, то никакой доходности рубль в 2021 году не покажет», — уверен он.

«Рамблер» писал, что ранее экономист Михаил Делягин заявил, что доллару грозит падение на треть к основным мировым валютам. По его мнению, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит. Сбережения Делягин посоветовал россиянам хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
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