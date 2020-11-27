Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.29
90.70
90.99
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
48.09
–0.15 Золото
1778.81
+0.01 РТС
1307.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.11
1.1937
+0.0130
12.11
1.1807
24.11
16.11
02.11

Россия запретила ввоз птицы из Польши 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 51 минуту назад
Россия запретила ввоз птицы из Польши
Фото: РИА Новости
Россия с 27 ноября ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из Польши. Мера вызвана ухудшением ситуации с птичьим гриппом в соседней республике, сообщил Россельхознадзор.
Временные ограничения введены на экспорт живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кроме товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, передает РИА «Новости».
Кроме того, временно запрещен ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, и оборудование, использовавшееся для содержания, убоя и разделки птиц. Также введен запрет на транзит из Польши живых птиц. Ограничения не распространяется на продукцию, отгруженную до 27 ноября, уточняется в сообщении.
Ранее польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго.
Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Запрет на данный момент действует до конца 2020 года, но может быть продлен.
Видео дня. В РФ запустят программу льготной ипотеки на частные дома
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Обязательные COVID-правила для экономики примут до конца ноября Обязательные COVID-правила для экономики примут до конца ноября Аналитики рассказали о временном характере ослабления рубля Аналитики рассказали о временном характере ослабления рубля Цена барреля нефти Brent превысила 49 долларов Цена барреля нефти Brent превысила 49 долларов
Комментарии 1
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение