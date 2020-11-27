Россия запретила ввоз птицы из Польши 

Россия с 27 ноября ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из Польши. Мера вызвана ухудшением ситуации с птичьим гриппом в соседней республике, сообщил Россельхознадзор.

Временные ограничения введены на экспорт живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кроме товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, передает РИА «Новости»

Кроме того, временно запрещен ввоз кормов и кормовых добавок для птиц, за исключением продукции растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, и оборудование, использовавшееся для содержания, убоя и разделки птиц. Также введен запрет на транзит из Польши живых птиц. Ограничения не распространяется на продукцию, отгруженную до 27 ноября, уточняется в сообщении.

Ранее польские фермеры признались , что не оправились от российского эмбарго.

Россия в августе 2014 года ввела запрет на ввоз некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Запрет на данный момент действует до конца 2020 года, но может быть продлен.