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Отказ Швеции от карантина оправдал себя 

Lenta.ru 1 час назад
Отказ Швеции от карантина оправдал себя
Фото: Fredrik Sandberg / TT / EPA-EFE
Экономика Швеции в третьем квартале 2020 года выросла больше, чем ожидалось. Таким образом, отказ страны от жесткого карантина оправдал себя. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные шведского статистического ведомства.
ВВП страны по итогам июля-сентября вырос на 4,9 процента по отношению ко второму кварталу, а не на 4,3 процента, как предполагалось ранее. Причиной стало улучшение ситуации с коронавирусом в летние месяцы и рост потребительского спроса. Однако власти королевства уже предупредили, что четвертый квартал будет мрачным, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается.
Ранее ЦБ Швеции представил обновленный прогноз по ситуации в экономике в 2020 году, который был пересмотрен в сторону понижения. Ранее регулятор ожидал, что ВВП страны по итогам года упадет на 3,6 процента. Согласно свежему прогнозу, падение достигнет 4 процентов. Отскок в 2021 году будет более скромным, чем ожидалось: первоначально в центробанке прогнозировали рост на 3,7 процента, теперь регулятор ожидает рост только на 2,6 процента. Инфляция будет ниже таргета в 2 процента.
ВВП Швеции во втором квартале 2020 года падал на 8,6 процента по отношению к первому. Королевство является единственным государством Евросоюза, которое отказалось от жестких ограничений во время пандемии коронавируса. Власти страны заявляли, что стремятся сформировать коллективный иммунитет и не допустить масштабного экономического кризиса.
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Экономика , ЕС , Bloomberg
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