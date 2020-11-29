МВФ отказал Украине в помощи

Ситуация в украинской экономике сейчас зависит от Международного валютного фонда, позиция которого «становится всё более жёсткой». Об этом заявил собеседник RT в Министерстве финансов Украины. Ранее глава ведомства Сергей Марченко сообщил, что МВФ отказал Киеву в выделении транша в рамках программы экстренной финансовой помощи. Как пояснил министр, фонд чётко дал понять, что готов работать только в рамках уже действующей программы. По мнению экспертов, у МВФ всё меньше желания поддерживать Украину, поскольку руководство страны не добилось значительных успехов в проведении реформ, в том числе в борьбе с коррупцией.

Экономическая ситуация на Украине сейчас зависит от Международного валютного фонда, позиция которого «становится всё более жёсткой». Об этом заявил источник RT в Министерстве финансов.

«До конца года нового транша от МВФ, скорее всего, не будет, поэтому властями финансируются только самые обязательные расходы. По официальным данным Госказначейства, дефицит бюджета Украины составляет более 100 млрд грн ($3,5 млрд), которые Киев рассчитывал получить от западных кредиторов», — сообщил он.

Напомним, 26 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в эфире телеканала «1+1», что Международный валютный фонд не станет выделять Киеву транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.

«Речь идёт о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce», — приводит его слова информационное агентство УНИАН.

Ранее, в июне, совет директоров МВФ утвердил новую программу финансовой поддержки Украины «стендбай», которая предусматривает выделение $5 млрд в течение полутора лет. Как говорилось в пресс-релизе фонда, новая программа должна помочь Украине решить проблемы, которые возникли из-за пандемии COVID-19.

Первый транш в $2,1 млрд Киев уже получил. Ожидалось, что остальная сумма поступит в четыре этапа примерно по $700 млн, при этом два из них, как предполагало руководство Украины, должны были пройти в 2020 году. Однако, как заявил на этой неделе в эфире телеканала ICTV советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, до конца года нового транша не будет.

Невыполненные условия

Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за сотрудничество с МВФ в рамках новой программы «стендбай». Зеленский также сообщил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств по программе.

«На сегодняшний день все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — отметил украинский президент.

При этом, как сообщила пресс-служба офиса Зеленского, «стороны обсудили риски недавнего решения Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства».

«Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ», — заявил Зеленский.

Вместе с тем в начале ноября министр финансов Украины сообщил в интервью изданию «Минфин», что Международный валютный фонд может потребовать от страны досрочно вернуть выданные кредиты. По его словам, это может произойти из-за решения Конституционного суда о признании незаконными части антикоррупционных норм.

«Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды», — сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял постановление, предусматривающее отмену ряда полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновников. После этого Зеленский внёс в парламент законопроект, призванный в том числе прекратить полномочия нынешних судей Конституционного суда.

«Финансовый пряник» съеден

По словам источника RT в партии «Батькивщина», в МВФ «настроены решительно и не намерены выделять никаких денег до тех пор, пока Киевом не будут выполнены реальные шаги по борьбе с коррупцией».

«Не знаю, готов ли к ним Зеленский, но из-за дыры в бюджете пенсионеры, учителя и медики могут столкнуться с задержками по выплатам. Кроме того, на Украине, мягко говоря, наблюдается откат реформ. Влияние олигархов на экономику велико, реальных шагов по борьбе с коррупцией государство при Зеленском не сделало, судебную систему никто реформировать на самом деле не собирается. А когда Конституционный суд решил отменить обязательное электронное декларирование имущества чиновников, то это вообще шокировало дипломатов разных стран», — сказал собеседник RT.

Между тем, по мнению источника RT в партии «Европейская солидарность», «ситуация с наполнением бюджета действительно близка к катастрофической».

«Некоторые предприниматели стали получать штрафы за не вовремя предоставленные отчёты, но и это украинские власти не спасает. Тем, что происходит на Украине, недовольно даже окружение демократа Джозефа Байдена, который очень хорошо знаком с украинской элитой. Видимо, всё настолько сложно, что новым послом Украины в США правительство планирует назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову — вероятно, для того, чтобы она убедила западных кредиторов выделить Украине хоть немного денег», — отметил он.

Источник RT в партии «Голос», в свою очередь, подчеркнул, что президент Украины сейчас находится под колоссальным давлением.

«Владимиру Зеленскому не позавидуешь. С одной стороны, на него давят олигархи, которые напоминают, что скоро его президентский срок закончится и придётся отвечать за свои поступки. С другой стороны, давят западные кредиторы, которые намекают, что могут лишить Украину безвизового режима. Они не дают денег даже в такое сложное время, как сейчас, требуя проводить более жёсткую политику. Так что Зеленскому придётся сделать выбор, но хорошим он для него в любом случае не окажется», — сказал собеседник RT.

Как считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, есть две причины, по которым МВФ «фактически бросил Украину на произвол судьбы» в крайне трудное время, обусловленное в том числе пандемией.

«Первая причина заключается в том, что в условиях распространения коронавируса существуют серьёзные экономические проблемы во многих странах, и Украина — не единственное государство, которое нуждается в помощи. Вероятно, в Международном валютном фонде считают, что Киеву и так была оказана достаточная помощь в предыдущий период, а сейчас нужно оказывать помощь другим странам», — отметил эксперт в комментарии RT.

Вторая причина связана с тем, что у МВФ в целом изменился подход в отношении Украины, считает Шаповалов.

«Сейчас, когда уже прошло время после «евромайдана» и обещаний Запада предоставить Киеву финансовый пряник в обмен на приход к власти новых прозападных политиков, МВФ больше не заинтересован подкармливать Украину в таких же масштабах, как это было раньше. Ведь, по мнению западных коллег, Украина и так никуда не денется. К тому же она нерегулярно и не очень хорошо расплачивается со своими долгами», — пояснил аналитик.

Шаповалов напомнил, что «на протяжении длительного периода и особенно после „евромайдана“ Украина плотно подсела на международные кредиты и стала должником».

«В политических украинских кругах всё чаще говорят о возможном дефолте, новом финансово-экономическом кризисе в 2021 году. Всё это время государство находилось на содержании Международного валютного фонда и других международных организаций. При этом никаких изменений к лучшему в стране не наблюдается. Более того, ситуация только усугубляется», — отметил эксперт.

В свою очередь, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что одна из основных задач МВФ — «следить за тем, чтобы деньги, выделяемые им, приносили прибыль».

«Поскольку Украина фактически является уже банкротом, то понятно, что следующий транш она может не вернуть. И какой смысл тогда вкладывать в неё деньги? Ведь для МВФ важен не только возврат одалживаемых средств, но и окупаемость предоставленного кредита. Если такая возможность на Украине не откроется, что весьма вероятно, то фонд не будет вкладываться в страну», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Экономическая ситуация на Украине усугубляется ещё и из-за отсутствия «системной борьбы с коррупцией», уточнил Ищенко.

Как резюмировал Шаповалов, сегодня Украина «не в состоянии содержать саму себя из-за того курса, который проводит Киев».