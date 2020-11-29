МВФ отказал Украине в помощи

«До конца года нового транша от МВФ, скорее всего, не будет, поэтому властями финансируются только самые обязательные расходы. По официальным данным Госказначейства, дефицит бюджета Украины составляет более 100 млрд грн ($3,5 млрд), которые Киев рассчитывал получить от западных кредиторов», — сообщил он.
«Речь идёт о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce», — приводит его слова информационное агентство УНИАН.
Невыполненные условия
«На сегодняшний день все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены», — отметил украинский президент.
«Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ», — заявил Зеленский.
«Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды», — сказал он.
«Финансовый пряник» съеден
«Не знаю, готов ли к ним Зеленский, но из-за дыры в бюджете пенсионеры, учителя и медики могут столкнуться с задержками по выплатам. Кроме того, на Украине, мягко говоря, наблюдается откат реформ. Влияние олигархов на экономику велико, реальных шагов по борьбе с коррупцией государство при Зеленском не сделало, судебную систему никто реформировать на самом деле не собирается. А когда Конституционный суд решил отменить обязательное электронное декларирование имущества чиновников, то это вообще шокировало дипломатов разных стран», — сказал собеседник RT.
«Некоторые предприниматели стали получать штрафы за не вовремя предоставленные отчёты, но и это украинские власти не спасает. Тем, что происходит на Украине, недовольно даже окружение демократа Джозефа Байдена, который очень хорошо знаком с украинской элитой. Видимо, всё настолько сложно, что новым послом Украины в США правительство планирует назначить бывшего министра финансов Оксану Маркарову — вероятно, для того, чтобы она убедила западных кредиторов выделить Украине хоть немного денег», — отметил он.
«Владимиру Зеленскому не позавидуешь. С одной стороны, на него давят олигархи, которые напоминают, что скоро его президентский срок закончится и придётся отвечать за свои поступки. С другой стороны, давят западные кредиторы, которые намекают, что могут лишить Украину безвизового режима. Они не дают денег даже в такое сложное время, как сейчас, требуя проводить более жёсткую политику. Так что Зеленскому придётся сделать выбор, но хорошим он для него в любом случае не окажется», — сказал собеседник RT.
«Первая причина заключается в том, что в условиях распространения коронавируса существуют серьёзные экономические проблемы во многих странах, и Украина — не единственное государство, которое нуждается в помощи. Вероятно, в Международном валютном фонде считают, что Киеву и так была оказана достаточная помощь в предыдущий период, а сейчас нужно оказывать помощь другим странам», — отметил эксперт в комментарии RT.
«Сейчас, когда уже прошло время после «евромайдана» и обещаний Запада предоставить Киеву финансовый пряник в обмен на приход к власти новых прозападных политиков, МВФ больше не заинтересован подкармливать Украину в таких же масштабах, как это было раньше. Ведь, по мнению западных коллег, Украина и так никуда не денется. К тому же она нерегулярно и не очень хорошо расплачивается со своими долгами», — пояснил аналитик.
«В политических украинских кругах всё чаще говорят о возможном дефолте, новом финансово-экономическом кризисе в 2021 году. Всё это время государство находилось на содержании Международного валютного фонда и других международных организаций. При этом никаких изменений к лучшему в стране не наблюдается. Более того, ситуация только усугубляется», — отметил эксперт.
«Поскольку Украина фактически является уже банкротом, то понятно, что следующий транш она может не вернуть. И какой смысл тогда вкладывать в неё деньги? Ведь для МВФ важен не только возврат одалживаемых средств, но и окупаемость предоставленного кредита. Если такая возможность на Украине не откроется, что весьма вероятно, то фонд не будет вкладываться в страну», — сказал аналитик в разговоре с RT.
«Судьба Украины полностью зависит от внешних обстоятельств. Но в настоящее время ситуация такова, что западные партнёры не спешат поддерживать её финансово», — заключил эксперт.