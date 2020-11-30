Финансовый аналитик Степан Демура заявил, что у рубля есть шанс укрепиться к доллару в конце декабря 2020-го, но затем российская валюта возобновит падение. Об этом сообщает Nation News.

Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав.

Укрепление рубля, по его мнению, начнется в конца 2020 года и продлится примерно полтора месяца, затем в мире начнутся проблемы с долларовой ликвидностью.

«Начнут падать все рынки, в том числе, и долговые. И после февраля начнутся проблемы в мировой банковской системе, потому что Федеральная резервная система говорит, условно, «мы и так вкачали много», — заявил Демура.

Он подчеркнул, что количество оптимистов достигло исторического максимума, поэтому они должны быть обнулены, как это случалось уже множество раз.

Как сообщал «Рамблер», ранее аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что в декабре российская валюта способна укрепиться до 73-74,50 рубля за доллар и до 88-88,80 рубля за евро.

По его мнению, российская валюта укрепится, так как распространение коронавируса в Европе удалось сдержать благодаря карантину, а новости об эффективности вакцин успокоили инвесторов.