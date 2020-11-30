В ЕАЭС заявили о переходе к новой фазе интеграции

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"Мы переходим к новой фазе — проектной интеграции, когда кроме общесистемных мер будут вырисовываться конкретные меры для сферы материального производства, для социальной сферы", — цитирует Мясниковича агентство Белта.

По его словам, в ЕЭК вместе со странами-участницами союза проработана в связи с этим карта индустриализации.

"Уже набирается совместных проектов, которые можно предложить и частному бизнесу, и потенциальным зарубежным инвесторам, на 200 миллиардов долларов по сметной стоимости. Это то ядро, благодаря которому вопросы интеграции приобретают необратимый характер", — подчеркнул Мясникович.

Он отметил, что до настоящего времени в деятельности ЕАЭС отрабатывались в основном вопросы снятия барьеров во внутренней торговле, ограничений и так далее, и это касалось товаров и услуг, которые производятся или оказываются в странах ЕАЭС.

"А сейчас речь идет о том, чтобы создавать совместные трансевразийские экономические компании, которые будут объединены по принципу бизнеса", — отметил глава коллегии.

По его словам, отдельно идет речь об агроиндустрии, и особое внимание здесь уделяется самодостаточности ЕАЭС в обеспечении продовольственной безопасности.

"Мы видим, что есть полная обеспеченность. Нет никаких угроз, что если третьи страны изменят торговые режимы, то это может негативно сказаться на продовольственной безопасности. Такого нет", — подчеркнул Мясникович.

По его словам, "сейчас в комиссии отрабатываем вопросы корректного управления этими продовольственными ресурсами, учитывая природно-климатические факторы и специализацию стран".