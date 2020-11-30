Минтруд предложили переименовать

"На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ, которое во главе с Антоном Олеговичем Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии", — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном поддержке и развитию института семьи и профилактике социального сиротства.