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Матвиенко предложила переименовать Минтруд 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
Минтруд предложили переименовать
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ в качестве структуры, которая полностью отвечала бы за "комплексное администрирование вопросов семейной политики", переименовав его в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики.

"На мой взгляд, в качестве структуры, которая могла бы взять на себя комплексное администрирование вопросов семейной политики, стоит рассмотреть Министерство труда и социальной защиты РФ, которое во главе с Антоном Олеговичем Котяковым достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии", — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, посвященном поддержке и развитию института семьи и профилактике социального сиротства.

"Предлагаю изменить и само название министерства, добавив Министерство труда, соцзащиты и семейной политики. И всем будет понятно, кто в стране отвечает за выработку семейной политики, ее координацию, взаимодействие с другими министерствами и ведомствами. Давайте подумаем об этом, взвесим все за и против, и от имени нашего Совета выйдем с соответствующим предложением", — добавила она.
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Комментарии 3
Экономика , Валентина Матвиенко , Антон Котяков , Минтруд , Совет Федерации
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