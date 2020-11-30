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Греф дал прогноз по спаду российской экономики 

Лера Букина 39 минут назад
Греф дал прогноз по спаду российской экономики
Фото: РИА Новости
Глава Сбера Герман Греф спрогнозировал спад экономики России в 2020 году на 3,5-4,5%, передает «РИА Новости». В 2021 году ВВП РФ вырастет на 2,5-3,5%, сообщил Греф в ходе Дня инвестора, представляя новую стратегию развития Сбера до 2023 года.

«Несмотря на высокую неопределенность в рамках нашей стратегии, мы используем следующие предпосылки: российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 20 года окажется в диапазоне 3,5-4,5%. А далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 году и выйдет на стабильный рост около 2-3%», — заявил Греф.

В свою очередь ЦБ прогнозирует спад российской экономики в текущем году до 4-5%, а в 2021 году — рост на 3-4%. Отмечается, что вернуться к прежнему уровню, который был до пандемии, Россия сможет только в первом полугодии 2022 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал появление миллиона новых бедных к концу 2020 года.
Видео дня. У россиян снизился интерес к валютным вкладам
Комментарии
Экономика , Алексей Кудрин , Герман Греф , Счетная палата , Центральный банк России , РИА Новости
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