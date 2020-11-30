Греф дал прогноз по спаду российской экономики 

«Несмотря на высокую неопределенность в рамках нашей стратегии, мы используем следующие предпосылки: российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 20 года окажется в диапазоне 3,5-4,5%. А далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 году и выйдет на стабильный рост около 2-3%», — заявил Греф.