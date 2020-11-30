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Пандемия увеличила пропасть между богатыми и бедными регионами России 

Lenta.ru 36 минут назад
Пандемия увеличила пропасть в доходах регионов
Фото: Майя Жинкина / «Коммерсантъ»
Пандемия коронавируса увеличивает пропасть между богатыми и бедными регионами России. Правительство подталкивает некоторые области к тому, чтобы они самостоятельно заботились о себе, пишет Bloomberg.
Федеральные власти советуют региональным правительствам прибегать к заимствованиям большего объема, чтобы покрыть растущие медицинские и другие расходы. По оценкам национального рейтингового агентства НКР, в следующем году регионы увеличат чистый объем заимствований на 400 миллиардов рублей по сравнению с почти нулевым уровнем в 2020 году. Москва займет аналогичную сумму.
Бюджеты регионов серьезно пострадали из-за резкого снижения налоговых поступлений. Например, Санкт-Петербург увеличил лимит заимствований в 2020 году до 127 миллиардов рублей для покрытия потерь. В следующем году эта планка увеличится до 225 миллиардов рублей. По оценкам S&P Global Ratings, в этом году дефицит региональных бюджетов будет самым большим за два десятилетия.
Регионы с более крупным сектором услуг пострадают от пандемии в большей степени, разрыв между доходами различных областей будет только расти, отметила главный экономист «Ренессанс Капитал» София Донец.
Ранее стало известно, что российским регионам простят часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма. Они должны направлять высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.
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Экономика , Ренессанс Капитал , Bloomberg
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