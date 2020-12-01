Страны ОПЕК+ неожиданно отменили встречу

Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу на 3 декабря. Она пройдет в формате видеоконференции. Ближайшие два дня будут использованы для неформальных консультаций, передает ТАСС.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.