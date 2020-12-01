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Страны ОПЕК+ неожиданно отменили встречу во вторник 

BFM.RU и ещё 5 2 часа назад
Страны ОПЕК+ неожиданно отменили встречу
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Страны ОПЕК+ перенесли запланированную на 1 декабря встречу на 3 декабря. Она пройдет в формате видеоконференции. Ближайшие два дня будут использованы для неформальных консультаций, передает ТАСС.
Ранее страны ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о том, в каком объеме сокращать добычу нефти в ближайшие месяцы 2021 года.
Сечин дал прогноз по изменениям цен на нефть
Как пишет «Интерфакс», министры стран ОПЕК на заседании в понедельник договорились продлить текущие ограничения по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено.
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Экономика , ОПЕК , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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