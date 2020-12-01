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ЦБ решил изменить механизм лицензирования на финрынке 

Лера Букина 3 часа назад
Механизм лицензирования всех финансовых институтов будет полностью изменен. Этим планирует заняться Банк России. Под изменения подпадут все финансовые институты, в частности, банки, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и управляющие компании, НПФ, сообщает «Коммерсант».
Кроме того, рассматривается такая возможность, как получение лицензии финансового института непрофильной компанией. Один из источников «Коммерсанта» в финансовых группах заявил, что это может быть базовая лицензия, на основе которой компания сможет получать разрешение на отдельный вид деятельности.
Многие компании уже получили опросник от ЦБ. Благодаря ему участники могут сказать, какими они видят будущие изменения. Регулятор спрашивает у компаний, какие виды финансовой деятельности в дальнейшем должны сопутствовать деятельности нефинансовых компаний. Речь идет об интернет-сервисах, соцсетях, маркетплейсах и других.
Ранее «Рамблер» сообщал, что тридцать пять банков рискуют лишиться лицензии в следующем году.
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Экономика , Видео , Центральный банк России
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