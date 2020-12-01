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Курс доллара: эксперт предупредил о долларе по 80 

Мария Иванова 3 часа назад
Курс доллара: эксперт предупредил о долларе по 80
Фото: ТАСС
Эксперт FxPro Александр Купцикевич предупредил, что курс доллара к концу 2020 года может достигнуть 80 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Эксперт обратил внимание, что в последние дни ноября российская валюта перешла от роста к снижению.
Купцикевич подчеркнул, что в последний месяц осени разные активы (евро, нефть и фондовые индексы) росли слишком быстро, поэтому существует риск столь же резкой коррекции.
Рынки в конце года обычно тяготеют к «круглым уровням», поэтом доллар может вернуться к 80 рублям, а евро — вырасти до 95 рублей, считает Купцикевич. Этот сценарий она назвал пессимистичным и не самым вероятным.
Пока, по мнению аналитика, на рубль почти ничего не давит, а нефть держится на высоких уровнях, несмотря на перекупленность. Купцикевич допустил, что в итоге российская валюта может «проснуться» и догнать нефтяные цены, за считанные дни достигнув 73-74 рублей за доллар. По мнению эксперта, произойти это может как на следующей неделе, так и позже в декабре.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 30 ноября курс доллара набрал 64,25 копейки и достиг 76,49 рубля. Евро рос на 78,5 копейки, до 91,52 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Александр Купцикевич , Московская биржа , "Российская газета"
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