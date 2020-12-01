Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.43
91.25
91.41
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
48.05
+1.01 Золото
1792.65
+0.08 РТС
1281.97
–1.57
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1969
+0.0117
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Российской экономике предсказали «депрессивную» волну 

Лера Букина 2 часа назад
Российская экономика, несмотря на восстановительные процессы, 2020-й год завершит в депрессивном состоянии. Такой прогноз дали в Центральном банке РФ, сообщает «Коммерсант».
Регулятор в своем ноябрьском отчете «Картина экономики» предупредил о том, что в ноябре-декабре «депрессивная» волна может быть выше «восстановительной». Отмечается, что октябрь был посвящен подготовке к предполагаемой второй волне ограничений экономической активности, а уже в ноябре населению пришлось прибегнуть к весенней стратегии ограничения потребления.
ЦБ готовит масштабную реформу финрынка
По мнению экспертов ЦБ, в декабре будет снижен потребительский спрос в связи с массовой «удаленкой». Хоть и эксперты не дают точных оценок перспектив предновогоднего пика потребления, однако можно отметить, что спрос однозначно не будет радовать экономику. Ей придется нелегко даже в том случае, если новые ограничения не будут введены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российской экономике нашли «новую нефть». Ей могут стать Туризм и индустрия гостеприимства.
Комментарии 113
Экономика , Видео , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение