Регулятор в своем ноябрьском отчете «Картина экономики» предупредил о том, что в ноябре-декабре «депрессивная» волна может быть выше «восстановительной». Отмечается, что октябрь был посвящен подготовке к предполагаемой второй волне ограничений экономической активности, а уже в ноябре населению пришлось прибегнуть к весенней стратегии ограничения потребления.

По мнению экспертов ЦБ, в декабре будет снижен потребительский спрос в связи с массовой «удаленкой». Хоть и эксперты не дают точных оценок перспектив предновогоднего пика потребления, однако можно отметить, что спрос однозначно не будет радовать экономику. Ей придется нелегко даже в том случае, если новые ограничения не будут введены.