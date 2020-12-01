Мишустин выделил 14 млрд для бюджетных организаций 

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил почти 14 миллиардов рублей на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, образовательных, научных и медицинских организаций.

Распространение коронавирусной инфекции повлияло на условия работы бюджетных учреждений. Выделенными средствами правительство частично компенсирует снижение их доходов, расходы на выплаты зарплат, коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.