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Мишустин выделил 14 млрд для бюджетных организаций 

Российская Газета 3 часа назад
Мишустин выделил 14 млрд для бюджетных организаций
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил почти 14 миллиардов рублей на поддержку федеральных бюджетных и автономных учреждений культуры, образовательных, научных и медицинских организаций.
Помощь получат в том числе Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Федеральное медико-биологическое агентство, Курчатовский институт, Эрмитаж и Большой театр.
Распространение коронавирусной инфекции повлияло на условия работы бюджетных учреждений. Выделенными средствами правительство частично компенсирует снижение их доходов, расходы на выплаты зарплат, коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
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Экономика , Михаил Мишустин , Эрмитаж , МГУ , Курчатовский институт , Федеральное медико-биологическое агентство , РАНХиГС
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