Названы сроки возобновления укладки «Севпотока-2»

Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", 5 декабря возобновит прокладку "Северного потока 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский"", - сказал он.

В материале со ссылкой на представителя отмечается, что компания "возобновит работы по укладке труб 5 декабря".

В Nord Stream 2 AG в ответ на запрос РИА Новости сообщили:

"Судно, которое будет использоваться, будет названо позднее. Мы сообщим о наших планах в надлежащие сроки".

При этом в компании на вопрос о дате планируемого старта работ заявили, что на данный момент не могут комментировать дальнейшие детали.

Nord Stream 2 AG 28 ноября объявлял, что планирует в этом году возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик "Фортуна", который считается возможным вариантом достройки газопровода и сейчас стоит в немецком Висмаре.

В качестве еще одного варианта рассматривается трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который после месяца стоянки в немецком Мукране - логистической базе проекта - отправился в минувший четверг обратно в Калининград.