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В Госдуме возмутились отказом Кишинева платить за газ 

Лера Букина 1 час назад
В Думе возмутились отказом Кишинева платить за газ
Фото: РИА Новости
Кишинев отказался возвращать накопленный долг Приднестровьем за поставки российского газа. Госдума негативно отреагировала на такой ход событий, сообщает «Газета.ru».
Урегулировать вопрос президенту Молдавии Майе Санду порекомендовали встречей с представителями непризнанной республики.
Ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников — он возмутился поведением Кишинева.
Кроме того, по его мнению, сделанное не так давно заявление Санду о нужде в выводе российских миротворцев из региона не несет в себе смысла. По его наблюдениям, Санду хочет превратить жителей Приднестровья в «рабов».
Сумма долга Молдавии достаточно велика — около $7,5 млрд Важно заметить, что потребители правого берега Днестра не имеют задолженности перед РФ.
То, что Санду не собирается признавать накопленный долг, было понятно уже сразу после ее победы на выборах. Еще тогда она отметила, что это исключительно долг Приднестровья.

«Никто не спрашивал нас, хотим ли мы получать этот газ или нет», — заявила тогда Санду.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Майя Санду сделала заявление о необходимости убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ.
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Комментарии
Экономика , Калашников Леонид Иванович , ОБСЕ , Госдума , Газета.Ru
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