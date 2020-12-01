ОПЕК+ взяла «тайм-аут»

Переговоры ОПЕК+ в понедельник было решено отложить на два дня, которые планируется потратить на дополнительные консультации для принятия окончательного решения по параметрам сделки о сокращении добычи нефти с 2021 года.

Главный вопрос, который стоит перед ОПЕК+: стоит ли в условиях слабеющего из-за второй волны коронавируса спроса увеличить добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки. Для России такое смягчение означает возможность нарастить свое производство примерно на 450 тысяч баррелей в день.

Сейчас ОПЕК+, согласно стартовавшей с мая сделке, сокращает добычу нефти на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января 2021 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Но этот шаг альянс думает отложить на некоторый срок.

ЯБЛОКО РАЗДОРА

Казалось, что сложностей в решении данного вопроса не будет. Даже российские нефтяники, как сообщали в ноябре источники РИА Новости, в консультациях с Минэнерго выражали согласие на продление текущих параметров сделки ОПЕК+, понимая сложность ситуации. Поэтому предполагалось, что сначала этот будто бы уже технический момент согласует ОПЕК 30 ноября, а затем весь ОПЕК+ 1 декабря.

Но первым предупреждением стали организованные перед серией встреч альянса неформальные консультации мониторингового комитета ОПЕК+. Их участники, среди которых Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, общего консенсуса не достигли. Внезапно от Казахстана даже возникло предложение о постепенном, ежемесячном ослаблении квот. Уже 30 декабря глава миннефти Ирана Бижан Зангане заявил: "Компромисса достичь будет сложно".

В итоге заседание ОПЕК после 4 часов консультаций завершилось без окончательного решения. И хотя президент организации, министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар объявил, что члены ОПЕК достигли общего консенсуса продлить текущие параметры сделки ОПЕК+ на первый квартал 2021 года, было решено продолжить заседание 1 декабря для дальнейших консультаций, чтобы дальше вместе с ОПЕК+ решить судьбу соглашения.

Что же стало загвоздкой в заседании ОПЕК? Как сообщал источник РИА Новости, некоторые члены организации настаивали, что параметры сделки должны быть продлены с определенными условиями, в частности, с сохранением механизма компенсаций несокращенных ранее объемов добычи. Агентство Блумберг со ссылкой на делегатов уточняло: на условиях, которые выполнить практически невозможно, настаивают ОАЭ.

Эмираты "кивают" на "двоечников" альянса, дисциплина соблюдения сделки которых хромает. К примеру, согласно отчету мониторингового комитета ОПЕК+, который имеется в распоряжении РИА Новости, в октябре лишь семь стран альянса полностью выполняли свои обязательства — России в их числе нет. Даже выполняя сделку близко к 100% за счет своих массивных обязательств страна недосократила с начала соглашения около 531 тысячи баррелей в сутки. Ирак, обязательства которого гораздо меньше РФ, задолжал еще больше — 610 тысяч баррелей в сутки.

Еще летом ОАЭ, для которых несвойственно идти вразрез с Саудовской Аравией и нарушать соглашение, сильно ухудшили свою дисциплину. Это объяснялось летним скачком спроса, однако Блумберг пишет, что стране не терпится использовать свои новые производственные мощности. Испытав огромное давление со стороны партнеров, глава эмиратского минэнерго прибыл в Эр-Рияд, чтобы рядом со своим саудовским коллегой на заседании комитета ОПЕК+ наглядно показать приверженность сделке. Показатели ОАЭ вскоре улучшились, но негодование осталось.

Разочарованный позицией Эмиратов, саудовский министр энергетики, принц Абдель Азиз бен Сальман в понедельник даже предложил ОАЭ свое кресло сопредседателя в альянсе, но те отказались. На уступки они тоже так и не пошли, пишет Блумбрег. Уже ночью последовали новости из ОПЕК, что заседание организации 1 декабря отменено, а встреча ОПЕК+ перенесена на четверг. Причина: необходимость дальнейших консультаций.

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ?

Стоит понимать, что для ОПЕК и ОПЕК+ сопровождающиеся драмой многодневные заседания — довольно частая история. Даже в апреле, когда альянс экстренно предпринимал меры по решению разногласий и достижению нового соглашения о рекордном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, ему потребовалось около недели постоянных встреч. Однако эксперты успокаивают, что ожидать повторение весеннего раздора не стоит.

"Сейчас главная задача ОПЕК+ — не допустить падения цен. А потому наверняка будет принято решение о том, чтобы действующие ограничения на добычу оставить в силе на период трех месяцев следующего года. Но проблема в том, что внутри картеля нарастают свои противоречия: страны-экспортеры теряют прибыль из-за ограничений, под угрозу поставлены инвестиционные проекты по развитию отрасли", — комментирует РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Однако, по мнению эксперта, ОПЕК+ будет пытаться сохранить хрупкое равновесие на рынке нефти. Он считает, что при сохранении действующих квот цены на нефть достигнут около 50 долларов за баррель (сейчас около 47-48 долларов). Возможными сроками продления действующих условий может стать 2-3 месяца, вряд ли более длительный период устроит всех участников, полагает Тузов.