Трамп перед уходом «больно ударит» по Китаю 

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Крупнейшая в Китае нефтебуровая компания China National Offshore Oil Corp (CNOOC) перед уходом Дональда Трампа с поста президента США попадет под новые санкции Вашингтона, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Основанием для новых ограничительных мер против Китая станут буровые работы в Южно-Китайском море.

Как полагает декан Института исследований энергетической политики КНР при Университете Сямыня Лин Босен, власти США считают такие буровые работы "военным укреплением" Пекина.

Потенциально санкции могут стать для CNOOC серьезным ударом.

В настоящее время китайский нефтяной гигант имеет общие проекты с ExxonMobil : компания использует в своей работе американское оборудование. В ее обращении находится долг на $20 миллиардов.

Что касается инвестиций, то у иностранных инвесторах на руках 16,5% капитала китайского гиганта. Поэтому CNOOC будет вынуждена искать стороннее финансирование.

На фоне сообщений о потенциальных американских санкциях акции CNOOC рухнули на 14%.

Также под угрозой новых санкций со стороны США, по данным агентства, находятся China Construction Technology Co Ltd, China International Engineering Consulting Corp и Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

SMIC является крупнейшим производителем микросхем в Китае, а также ключевой компанией для КНР в вопросе развития собственной микроэлектроники.