Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.00
90.80
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
47.30
+0.25 Золото
1810.10
–0.02 РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.2047
+0.0194
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

В Германии нашли способ обойти санкции США по «Северному потоку 2» 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
В Германии нашли способ обойти санкции по «Севпотоку 2»
Фото: РИА Новости
Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания могут создать фонд по защите климата, чтобы обойти санкции США против трубопровода "Северный поток 2", сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.
По данным издания, власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания под руководством ее премьер-министра Мануэлы Швезиг работают над инструментом обхода существующих и будущих санкций США против проекта "Северный поток 2".
По данным Bild, власти могут создать "Фонд против изменения климата", который в будущем определит почти завершенный трубопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании", и на основании этого "сделает все возможное, чтобы способствовать завершению проекта".
Для этого, как заявил источник издания, фонд должен основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого должны использоваться только для завершения строительства трубопровода. Так, немецкие компании, которым угрожают санкции США, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.
С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком 2", и на них не будут распространяться санкции.
Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать какие-либо комментарии в ответ на запрос Bild.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Прайм: последние новости
Россия обвалила мировые цены на пшеницу Россия обвалила мировые цены на пшеницу "Петух наконец клюнул". Россияне ринулись забирать деньги из банков "Петух наконец клюнул". Россияне ринулись забирать деньги из банков Рубль падает вечером к доллару и евро Рубль падает вечером к доллару и евро
Комментарии
Экономика , Мануэла Швезиг , Газпром , ЕС , Shell , Минэнерго , Bild
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение