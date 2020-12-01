В Германии нашли способ обойти санкции по «Севпотоку 2»

Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания могут создать фонд по защите климата, чтобы обойти санкции США против трубопровода "Северный поток 2", сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания под руководством ее премьер-министра Мануэлы Швезиг работают над инструментом обхода существующих и будущих санкций США против проекта "Северный поток 2".

По данным Bild, власти могут создать "Фонд против изменения климата", который в будущем определит почти завершенный трубопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании", и на основании этого "сделает все возможное, чтобы способствовать завершению проекта".

Для этого, как заявил источник издания, фонд должен основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого должны использоваться только для завершения строительства трубопровода. Так, немецкие компании, которым угрожают санкции США, могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие.

С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком 2", и на них не будут распространяться санкции.

Министерство энергетики федеральной земли отказалось давать какие-либо комментарии в ответ на запрос Bild.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.