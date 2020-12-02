Байден высказался о пошлинах на китайский экспорт

Джо Байден , который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, заявил, что не намерен сразу после прихода к власти отменять введенные при действующем президенте Дональде Трампе пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов, предусмотренные первой фазой торгового соглашения между странами.

"Я не собираюсь предпринимать какие-то незамедлительные меры, то же касается пошлин", — сказал Байден в интервью газете New York Times.

Сначала, по его словам, он хочет провести полный анализ существующего соглашения с Китаем и проконсультироваться с "традиционными союзниками (США) в Азии и Европе", чтобы разработать внятную стратегию.

Байден заявил, что его цель будет заключаться в проведении торговой политики, которая на деле приведет к прогрессу в борьбе со злоупотреблениями Китая: кражей интелле