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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока — 2» от США 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад