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Банк России: к концу года экономика добралась до нуля 

Прайм и ещё 1 2 декабря 2020
Банк России: экономика добралась до нуля
Фото: РИА Новости
Отклонения объемов входящих платежей от докризисных уровней в течение последних недель указывают на околонулевую динамику российской экономики в четвертом квартале 2020 года, считает регулятор.

"В течение последних недель отклонения объемов входящих платежей от докризисных уровней в укрупненных группах отраслей оставались стабильными. Это, вероятно, указывает на околонулевую динамику экономики в четвертом квартале", — сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор добавил, что по мере постепенной нормализации эпидемической ситуации можно ожидать, что восстановительный рост экономики продолжится в начале 2021 года.
Банк России в ноябре сообщил, что спад российской экономики по итогам текущего года будет ближе к 4%. Согласно официальному прогнозу, в текущем году ВВП России снизится на 4-5%, при этом в следующем году экономика покажет рост — на 3-4%.
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Экономика , Экономика России , Центральный банк России
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