В Канаде готовят масштабный перезапуск экономики

Либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готово в течение трех лет направить 70–100 млрд канадских долларов ($54–77 млрд) на перезапуск национальной экономики, пострадавшей от последствий пандемии нового коронавируса. Как сообщила в понедельник заместитель премьер-министра и министр финансов страны Христя Фриланд , представляя проект документа в канадском парламенте, "это самая серьезная проблема, с которой столкнулась наша страна со времен Второй мировой войны, это наш самый серьезный экономический кризис со времен Великой депрессии и самый серьезный кризис общественного здравоохранения со времен испанского гриппа".

Фриланд заявила, что правительство оказывает финансовую помощь населению и бизнесу с самого начала пандемии и готово продолжать работать и дальше в этом направлении, даже несмотря на рекордные прогнозы по дефициту бюджета.

"Канадцы должны знать, что федеральное правительство им поможет", — подчеркнула она.

В этой связи глава Минфина сообщила, что власти готовы в течение ближайших трех лет расходовать 3–4% от национального ВВП на "продуманное" стимулирование экономики.

"Когда вирус будет взят под контроль и наша экономика будет готова к новому росту, мы применим амбициозный пакет стимулов, чтобы дать толчок выздоровлению нашей [экономики]", — пояснила она, добавив, что такого рода краткосрочные стимулирующие программы позволят в долгосрочной перспективе избежать ухудшения экономической ситуации.

Что предлагается

"Амбициозный план" либералов пока не раскрывает точных цифр предстоящих затрат по всем его пунктам, но, например, предусматривает направление значительных средств на вакцинацию населения от коронавируса. Ранее Оттава заключила контракты на поставку вакцины от нового коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson Pfizer , Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. Согласно условиям контрактов Канада получит их практически сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство, а вакцинация населения, которую предполагают начать уже в начале 2021 года, будет проводиться бесплатно.

Помимо этого, 1 млрд канадских долларов ($770 млн) планируется выделить канадским регионам на улучшение инфекционного контроля в домах престарелых, в ряде которых до сих пор фиксируются вспышки заражения новым коронавирусом. Крупные финансовые вливания будут направлены, например, в туристическую отрасль, участники которой смогут получать кредиты до миллиона канадских долларов ($770 тыс.) на десять лет с низкими процентными ставками. Семьи с низким и средним доходом получат по 1,2 тыс. канадских долларов (более $925) на каждого ребенка.

Рекордный дефицит

Правительство готовит свой экономический пакет на фоне неутешительных прогнозов, согласно которым дефицит бюджета в этом фискальном году (истекает 31 марта 2021 года) может составить рекордные 381,6 млрд канадских долларов (более $294 млрд, или 17,5% от ВВП). При самом худшем сценарии дефицит прогнозируется на уровне почти 400 млрд канадских долларов ($308 млрд). Это связано как с затратами на поддержу населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса, так и с реализацией еще целого ряда федеральных программ.

Несмотря на предстоящие гигантские расходы, которые станут продолжением политики правительства по оказанию адресной помощи населению и бизнесу в условиях пандемии, Трюдо во вторник защитил такой подход либералов, подкрепив его статистическими данными.

"Сегодня (1 декабря — прим. ТАСС) мы увидели новые данные от Бюро статистики, которые показывают значительный экономический рост за последние несколько месяцев", — сказал он.

По словам Трюдо, эти цифры свидетельствуют о том, что инвестиции, которые власти направили на поддержку канадских семей и бизнеса, работают.

По информации национального Бюро статистики, в третьем квартале ВВП Канады вырос на рекордные 8,9%. Это произошло после максимального падения ВВП во втором квартале, которое составило 11,3%. Отмечается, что на 13% выросли расходы населения, в том числе в связи с увеличением числа покупок продуктов питания и автомобилей, а инвестиции в недвижимость возросли сразу на 30,2%. Также на 14,5% (после падения на 18,9% во втором квартале) вырос канадский экспорт, в основном в США, Великобританию, Германию и Францию.

Вотум доверия и неоднородная оппозиция

Предложенные либеральным правительством меры должны быть еще одобрены Палатой общин (нижней палатой парламента), при этом, как это уже было несколько раз этой осенью, голосование будет иметь статус вотума доверия действующему правительству. Если либералы, не имеющие большинства в парламенте, провалят голосование, то правительство должно будет уйти в отставку, а в стране будут назначены новые выборы.

Либеральный проект уже раскритиковали лидеры Консервативной партии и "Квебекского блока" Эрин О'Тул и Ив-Франсуа Бланшет. Первый считает, что в предлагаемом плане "нет ясности и компетентности", а второй полагает, что "тратам [либералов] нет предела" и что они игнорируют удручающие прогнозы по бюджетному дефициту. Поддержал их и лидер Новой демократической партии (НДП) Джагмит Сингх, который назвал данный план "ни рыбой ни мясом", а вот лидер "зеленых" Аннами Пол выразила определенную поддержку предложениям правящей партии по социальной поддержке населения.

Этой осенью правительство Трюдо уже дважды сталкивалось в парламенте с необходимостью получения вотума доверия, и оба раза либералам на помощь приходили ранее критиковавшие их оппозиционные силы. В первом случае их поддержала НДП, а во втором им удалось заручиться поддержкой как новых демократов, так и "зеленых".