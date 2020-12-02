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Силуанов считает, что правительство увеличит финансовую помощь регионам в 2021 году 

ТАСС 2 часа назад
Силуанов пообещал увеличить финпомощь регионам
Фото: ТАСС
Финансовая помощь регионам со стороны правительства РФ в 2021 году будет увеличена, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания Совета Федерации.

"Надеемся, я даже уверен, что в следующем году помощь субъектам Российской Федерации будет увеличена. Вопрос величины, суммы — мы будем смотреть уже в ходе исполнения бюджета. Но будем также предметно мониторить ситуацию с исполнением региональных бюджетов и, конечно, оказывать помощь для исполнения первоочередных обязательств", — сказал он.

По словам Силуанова, в текущем году правительство потратило на компенсацию выпадающих доходов регионов 300 млрд рублей, а на следующий год запланированный объем поддержки составляет 100 млрд рублей. При этом есть поручение президента, в рамках которого необходимо рассмотреть вопрос об увеличении уровня поддержки до величины текущего года.

"Мы сейчас очень аккуратно относимся к расходам текущего года с тем, чтобы эти средства, если они не будут использованы, перешли в резерв правительства Российской Федерации, резервный фонд, и этими же средствами можно будет увеличить поддержку регионов", — уточнил Силуанов.

Ранее Силуанов заявлял, что все социальные обязательства регионов должны быть полностью профинансированы. В частности, это расходы на здравоохранение и другие жизненно важные сферы.
Для того, чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции. Также в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд рублей.
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Комментарии 3
Экономика , Антон Силуанов , Совет Федерации , Правительство РФ
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