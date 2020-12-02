Байден отказался завершать торговую войну с Китаем 

Байден подчеркнул, что следует также проконсультироваться с традиционными союзниками Вашингтона в Европе и Азии и разработать новую стратегию, а потом предпринимать какие-то действия.

При этом политик указал, что целью стратегии станет прогресс в борьбе с кражей интеллектуальной собственности, демпингом, нерыночными преференциями для китайских госкорпораций и принуждением для компаний из США делиться технологиями. Фактически речь идет о тех же целях, что декларировал Трамп.

В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Белый дом сохранил пошлины в размере 25 процентов на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Также в силе остались 7,5-процентные пошлины на товары стоимостью 120 миллиардов долларов.

Пекин обязался закупить американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов, продукции сельского хозяйства — на 40 миллиардов, услуг — 35-40 миллиардов. Переговоры о второй части сделки на фоне пандемии коронавируса не привели к конкретному результату.