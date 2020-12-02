Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.88
91.22
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
47.33
–0.08 Золото
1820.80
+0.01 РТС
1311.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.12
1.2050
+0.0184
17.11
1.1866
29.11
20.11
06.11

Байден отказался завершать торговую войну с Китаем 

Lenta.ru 2 часа назад
Байден отказался завершать торговую войну с Китаем
Фото: Reuters
Вероятный победитель президентских выборов в США Джо Байден заявил, что не намерен сразу же завершать торговую войну с Китаем и отменять введенные действующим главой государства Дональдом Трампом торговые пошлины. В интервью газете The New York Times он заметил, что вначале следует провести их полноценный анализ.
Байден подчеркнул, что следует также проконсультироваться с традиционными союзниками Вашингтона в Европе и Азии и разработать новую стратегию, а потом предпринимать какие-то действия.
В Китае ополчились на Байдена
При этом политик указал, что целью стратегии станет прогресс в борьбе с кражей интеллектуальной собственности, демпингом, нерыночными преференциями для китайских госкорпораций и принуждением для компаний из США делиться технологиями. Фактически речь идет о тех же целях, что декларировал Трамп.
В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Белый дом сохранил пошлины в размере 25 процентов на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов. Также в силе остались 7,5-процентные пошлины на товары стоимостью 120 миллиардов долларов.
Пекин обязался закупить американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов, продукции сельского хозяйства — на 40 миллиардов, услуг — 35-40 миллиардов. Переговоры о второй части сделки на фоне пандемии коронавируса не привели к конкретному результату.
Ранее британский экономист Джим О’Нил назвал Байдена большей опасностью для Китая, нежели Трамп, поскольку кандидат от демократов может подключить к давлению международные институты, а также увеличить значимость экологии.
Видео дня. Российская валюта укрепляется по отношению к доллару
Последние новости
Умер сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце» Борис Плотников Умер сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце» Борис Плотников В Москве построят новую линию метро из 16 станций В Москве построят новую линию метро из 16 станций Первый регион России сделал 31 декабря выходным днем Первый регион России сделал 31 декабря выходным днем
Комментарии 4
Экономика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение