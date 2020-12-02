Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.60
91.16
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
74.30
88.20
Индексы и котировки Brent
47.98
+0.54 Золото
1825.35
+0.37 РТС
1311.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.12
1.2094
+0.0228
17.11
1.1866
29.11
20.11
06.11

Финансист рассказал, чего ждать от внедрения цифрового рубля 

ФБА «Экономика сегодня» 5 часов назад
Чего ждать от внедрения цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Российская Федерация может стать лидером в мире по цифровизации экономики благодаря внедрению цифрового рубля, рассказал ФБА «Экономика сегодня» руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.
Центральный банк Российской Федерации намерен провести эксперимент и начать эмитировать цифровой рубль. Предполагается, что новая валюта будет параллельно обращаться с наличными и безналичным рублями.
Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью газете «Известия» сообщил, что регулятор планирует использовать реестры и централизованные технологии при создании гибридной платформы цифрового рубля.
Контролировать платформу намерен Центральный банк, а другие кредитные организации при этом получат возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублем, способные обеспечить его тесную интеграцию с уже созданными финансовыми продуктами и услугами.

«Цифровой рубль может стать одним из немногих источников резкого увеличения эффективности экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде экономического роста, увеличения заработных плат в результате повышения производительности труда и уровня жизни, а также цифровой трансформации отраслей в виде некой основы перехода от постиндустриального к цифровому обществу.

Иными словами, Российская Федерация может стать лидером в мире по цифровизации экономики. Но на самом деле новый вид валюты является частью технологии новой экономики — он способен стать драйвером развития», — прокомментировал финансист Константин Ордов.
Как пояснил Алексей Заботкин, при распространении цифрового рубля для граждан Российской Федерации и юридических лиц взаимодействие с участниками финансового рынка «будет зависеть от модели», которую в итоге выберет Центробанк.

Банковский сектор и новая валюта

Зампред главного регулятора также подчеркнул, что «использование конкретной технологии ни в коей мере не делает цифровой рубль аналогом криптовалюты»: у них есть принципиальные отличия. Цифровой рубль ЦБ, объяснил Заботкин, обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1», чего лишены «частные криптовалюты», у которых «нет гаранта, своим авторитетом и юридическими полномочиями обеспечивающего легитимность и надежность их создания и использования».

«В настоящее время использование различных цифровых или криптовалют фактически убивает банки, потому что полностью закрывают все оказываемые ими услуги. Центральный банк, как мегарегулятор банковского сектора при таком сценарии также отпадает.

Но я очень верю в цифровой рубль и его необходимость, понимаю, как он будет использоваться и что даст России, но есть один нюанс. Когда нам сообщают, что внедрением и разработкой платформы будет заниматься только Центробанк, возникают сомнения в быстром входе новой валюты в оборот», — отметил эксперт.

Россия повторяет опыт КНР

Главный регулятор, предположил Константин Ордов, отчасти меньше всего заинтересован в эффективности цифрового рубля, потому что он с применением иных технологий способен заменить деятельность Центробанка. Однако цифровой рубль неизбежно будет эмитирован.
К началу 2020 года уже несколько стран проводили эксперименты с цифровой национальной валютой. Среди них Китай, Южная Корея, первопроходец Швеция, государства Европейского союза, Англия.

«Создание цифровой национальной валюты подразумевает семь этапов. Например, Китай сегодня находится на шестом. Российский Центральный банк — на втором. Пока что главный регулятор не имеет концепции регулирования новой валюты и понимания, какой же будет платформа», — добавил эксперт.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2020 года допустила, что пилотирование цифрового рубля может начаться в конце 2021 года. Также Центробанк России уже определился с некоторыми направлениями.
Согласно докладу, опубликованному на официальном сайте, прежде всего регулятор будет ориентироваться на розничную форму валюты, что сделает ее доступной населению и юридическим лицам. При прохождении следующих этапов, предполагает эксперт, российская сторона будет учитывать опыт Китая.
Недавно аналитики Deutsche Bank выпустили большой отчет, где разобрали плюсы и минусы цифровых валют на примере проектов Швеции и Китая. Так, к преимуществам отнесли скорость, простоту транзакций, укрепление роста экономики, сокращение до минимума нелегальных денежных переводов и максимальную возможность отслеживать операции. Среди минусов названо глобальное влияние на банковский сектор, общество и мировую политику.
Цифровая валюта является новой парадигмой децентрализованных систем. Константин Ордов, оценивая перспективы внедрения цифрового рубля, предположил, что Центральный банк Российской Федерации постарается оставить за собой как можно больше полномочий в процессе капитальной модернизации финансовой системы. В связи с чем главному регулятору необходимо проработать вероятность привлечения финансовых организаций для реализации всего потенциала новой валюты.
Видео дня. Российская валюта укрепляется по отношению к доллару
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Рубль устремился к непредвиденным рекордам Рубль устремился к непредвиденным рекордам Спад экономики РФ выйдет за рамки прогнозов Счетной палаты и Совфеда Спад экономики РФ выйдет за рамки прогнозов Счетной палаты и Совфеда Налоговый план РФ оставит европейские офшоры без прибыли Налоговый план РФ оставит европейские офшоры без прибыли
Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Алексей Заботкин , ЕС , ДОЙЧЕ Банк , Финансовый университет , Центральный банк России , газета "Известия" , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение