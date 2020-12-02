Россияне массово избавляются от валюты

Физические лица купили в третьем квартале валюты на 37 миллиардов рублей на российском рынке, что почти в 6 раз ниже предыдущего квартала, следует из обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг, подготовленном ЦБ

"Объем нетто-покупок валюты на валютном рынке РФ в рамках сделок спот в третьем квартале составил 37 миллиардов рублей (кварталом ранее — 219 миллиардов), при этом в сентябре физические лица перешли к нетто-продажам валюты впервые с февраля.

В то же время объем оборотов (сумма сделок покупки и продажи) оставался на уровне предыдущего квартала, что свидетельствует о большой активности трейдеров в данном сегменте", — говорится в обзоре.

Несмотря на низкие ставки по депозитам и всплеск волатильности в сентябре, среди розничных инвесторов не наблюдалось роста спроса на ОФЗ как защитный актив или ухода в денежные средства. Напротив, клиенты покупали различные типы активов, включая акции и депозитарные расписки, вероятно, в надежде заработать в случае перехода к росту фондового рынка.

На фоне роста волатильности на валютном рынке они перешли к нетто-продажам валюты, демонстрируя контрциклическое поведение и фиксируя прибыль, оценил ЦБ.