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Товарам из Китая предрекли дефицит 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Товарам из Китая предрекли дефицит
Фото: Reuters
Отправка контейнеров морем резко подорожала из-за дефицита, это чревато нехваткой товаров из Китая, например, электроники, а также ростом цен и увеличением сроков доставки. Как сообщает «Коммерсантъ», ситуация не исправится по крайней мере до января. Сейчас дисбаланс торговли Китая с США и Европой еще сильнее усугубился, и порожние контейнеры скопились в Северной Америке, уточняет газета.
Сейчас контейнеров сильно не хватает, из-за этого выросли ставки фрахта. В частности, на направлении Китай — Россия за последние несколько недель они увеличились с трех до шести тысяч долларов, а на других направлениях цены подскочили в пять раз. На фоне нехватки контейнеров датская Maersk, убрала с сайта возможность букирования онлайн, а гонконгская Sinokor разослала письма, что приостанавливает букирование на весь декабрь. Источники «Коммерсанта» рассказали, что небольшие производства и вовсе приостановили выпуск продукции, поскольку новые ставки фрахта оказались для них неподъемными.
По словам участников рынка, дефцит контейнеров мог случиться, в частности, из-за отложенного спроса, вызванного пандемией. Еще одна причина — дисбаланс между азиатскими производителями и американскими потребителями: Китай прекратил покупать у США товары, а США продолжают покупать в КНР, в итоге контейнеры уходят в Америку, а назад не возвращаются.
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