Стало известно о готовности России уступить по нефти 

Переговоры в рамках сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти с января 2021 года продвинулись, поскольку российские власти готовы уступить и согласиться на смягчение условий, на чем настаивает Саудовская Аравия и ее партнеры. Об этом от источников в альянсе стало известно Bloomberg

Заседание стран — участниц соглашения должно было пройти 30 ноября и 1 декабря, но его пришлось перенести . Стороны не могут согласовать уровень снижения суточной добычи, которая, как указывается в нынешних договоренностях, должна составить 5,9 миллиона баррелей в сутки.

Позиция Москвы изначально заключалась в соблюдении действующих параметров, но к настоящему моменту готова сохранить нынешний уровень ограничений в 7,7 миллиона баррелей, чтобы начать их смягчение с февраля.

Позицию России поддерживает Казахстан, кроме того, проблемы возникли с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Страна настаивает на пересмотре квот, поскольку считает несправедливым их распределение. Власти ОАЭ на неофициальном уровне даже грозились покинуть ОПЕК , что стало бы серьезным ударом по картелю.

Аналитики ожидают, что, скорее всего, Россия примет условия Саудовской Аравии. Ухудшение ситуации с пандемией коронавируса ставит под вопрос увеличение спроса на нефть, а значит, скорое увеличение добычи может вновь обрушить цены на нефть.