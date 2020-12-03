Россия вытаскивает Киргизию из экономической ямы 

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В Бишкеке официально подтвердили планируемый приезд в Россию и.о. президента Киргизии Таланта Мамытова. Отмечается, что это будет его первый визит в РФ, он состоится в ближайшие дни. Основной темой встречи станет продолжение оказания финансовой помощи Киргизии Москвой. Об этом пишет газета «Взгляд».

Напомним, что Россия несколько недель назад приостановила финансовую помощь Киргизии до урегулирования внутриполитической ситуации в республике. И этому есть объяснение, ведь существовал большой риск нецелевых расходов внутри государства. Кроме того, Москва остановила выдачу кредита в размере 100 млн долларов на проекты в рамках Евразийского экономического союза

На переговорах в Москве новоназначенному первому вице-премьер-министру Киргизии Артему Новикову частично удалось достичь договоренностей с Москвой — был согласован вопрос о постепенном возобновлении оказания финансовой помощи.

Россия является опорой для Киргизии, поскольку регулярно оказывает поддержку данной стороне. Речь идет как об экономической отрасли, так и о бесплатных поставках вооружения.

Политолог из Бишкека Игорь Шестаков перечислил газете «Взгляд» виды поддержки, которую Россия оказывает Киргизии. В частности, упоминается выделение Москвой в рамках ОДКБ средств на материально-техническое обеспечение киргизских силовиков. Эксперт напомнил, что РФ несколько лет назад списала 500 млн долларов долга Киргизии. Кроме того, Москва на постоянной основе выделяет примерно 30 млн долларов на поддержку госбюджета республики.