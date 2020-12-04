Верховный суд Нидерландов отказал России в просьбе приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерами ЮКОСа . Об этом пишет РИА Новости.

Российская сторона подала соответствующее ходатайство летом 2020 года. Суд изучил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и «не нашел оснований для удовлетворения ходатайства России», отмечается в решении. Это означает, что экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений, пока ждут окончательного решения по делу.