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России отказали в просьбе по делу ЮКОСа 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
Верховный суд Нидерландов отказал России в просьбе приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерами ЮКОСа. Об этом пишет РИА Новости.
Российская сторона подала соответствующее ходатайство летом 2020 года. Суд изучил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и «не нашел оснований для удовлетворения ходатайства России», отмечается в решении. Это означает, что экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений, пока ждут окончательного решения по делу.
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Экономика , Видео , ЮКОС , РИА Новости
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