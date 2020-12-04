Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.74
90.50
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
49.50
–0.02 Золото
1843.12
–0.03 РТС
1335.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2155
+0.0276
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

Новак раскрыл договоренности ОПЕК+ о поэтапном росте добычи нефти 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Новак раскрыл договоренности ОПЕК+
Фото: РИА Новости
Страны ОПЕК+ в рамках соглашения могут с января 2021 года увеличивать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, в случае отсутствия форс-мажоров участники соглашения с апреля могут нарастить объем извлечения нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Компромисс заключается в том, что мы постепенно равными шагами восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала, по 500 тыс. баррелей прибавляем, начиная к апрелю выйдем на 2 млн баррелей, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций», — приводит слова Новака ТАСС.

По его словам, еще одно отличие новых договоренностей ОПЕК+ заключается в том, что если раньше министерские встречи с участием всех стран проходили раз в полгода, где принималось решение по объемам сокращения, то теперь они будут проходить раз в месяц.

«Это будут министерские встречи. Если раньше они проходили раз в полгода, теперь для того чтобы принимать решение об изменении уровня добычи, необходимо собираться министрами всех стран», — добавил Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее Новак объяснил, почему входящие в ОПЕК+ страны договорились с января 2021 года увеличить уровень добычи нефти всего на 500 тыс. баррелей в сутки вместо 2 млн баррелей, предусмотренных апрельским соглашением.
Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Позже Новак раскрыл детали достигнутых договоренностей.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Новак объяснил договоренности ОПЕК+ об ограничении роста добычи нефти Новак объяснил договоренности ОПЕК+ об ограничении роста добычи нефти Украина приняла участие в разработке санкций против «Северного потока – 2» Украина приняла участие в разработке санкций против «Северного потока – 2» Кудрин предсказал спад экономики России в 2020 году до 4,5% Кудрин предсказал спад экономики России в 2020 году до 4,5%
Комментарии
Экономика , Александр Новак , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение