Расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете.

Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в Сенате, и подготовленной в Палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что при этом были внесены добавления. Так, президент США теперь получает право, исходя из национальных интересов, снять санкции против того или иного лица. Кроме того, добавлено требование о консультациях с некоторыми странами при введении санкций.