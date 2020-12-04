Какой может быть новая девальвация рубля 

Произойдёт ли до конца 2020 года или в начале 2021 года девальвация рубля? Этот вопрос интересует многих россиян, и без того сильно пострадавших от падения реальных доходов. Однако прогнозы о том, что вот-вот произойдёт девальвация и ваши деньги сгорят мы советуем воспринимать не на эмоциях, а критически и взвешенно. Ведь некоторые эксперты слишком любят употреблять термин «девальвация» к месту и не к месту, даже не задумываясь о том, что вместо точного прогноза можно посеять панику без повода.

Мы спешим вас успокоить — самое худшее с рублём в этом году уже произошло. Из-за кризиса, вызванного внезапно охватившей весь мир пандемией коронавируса и связанного с ней же обвала цен на нефть рубль уже обесценился с начала года на 23,2% к доллару и на 34% к евро. К сожалению, 75-76 рублей за доллар и 90 руб. за евро — ещё не предел, так как для рубля пока не устранены санкционная и геополитическая угрозы, а также угроза оттока капитала из России.

Но повторение девальвации рубля по инициативе государства, как это было в 1998 году, сегодня нереально. Ведь курс рубля не завышен (а даже наоборот, сильно занижен по сравнению с началом 2020 года), и не фиксирован, как в 1998 году. Кроме того, в долларовом выражении российский ВВП составляет $1,5 трлн, причём по размеру ВВП в долларах наша страна входит в 15 крупнейших стран мира и в 50 стран мира по показателю ВВП на душу населения. При этом государственного долга в ВВП у России очень небольшая, всего 18%, что не представляет угрозы для стабильности рубля. Цены на нефть, которые весной текущего года опускались до 20-летних минимумов, сегодня превышают $45 за баррель, то есть даже ту отметку, на которой российский бюджет балансировался ещё до кризиса.

Напомним также, что в 1998 году государство, бездумно занимая у МВФ и на внутреннем рынке, совершенно не было готово к внезапному обвалу цен на нефть, а сегодня государство накопило нефтегазовые сверхдоходы, согласно бюджетному правилу, в «кубышке» в виде Фонда национальной безопасности, как раз на случай экономического кризиса. И сегодня размер средств в ФНБ достиг 13 трлн руб., что составляет около 12% от ВВП. А золотовалютные резервы ЦБ РФ на сегодня превышают $580 млрд, и средства ФНБ, а также золотовалютные резервы могут использоваться государством, если потребуется, для инвестиций в крупные производственные проекты, возможно — для господдержки экономики и выполнения социальных обязательств в период чрезвычайной ситуации. Мы считаем, что для повторения ситуации 1998 года фундаментальные причины сегодня отсутствуют.

Однако нельзя исключать плавную девальвацию рубля и последующего за ней падения уровня жизни населения. Эксперты, которые прогнозируют обесценение доходов и вкладов населения в связи с обесценением рубля, во многом правы, несмотря на то, что некоторые из них сгущают краски. По разным экспертным оценкам, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года могут упасть на 3-5%. Поэтому мы рекомендуем на период нестабильности хранить в долларах или евро не менее 2/3 ваших сбережений, если, конечно, вы их ещё не потратили. Мы прогнозируем до конца 2020 года курс рубля в интервале 73-80 руб. за доллар и 89-94 руб. за евро.