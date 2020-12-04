Польша решила сорвать восстановление экономики ЕС

Польша и Венгрия могут сорвать план спасения Европы, поскольку блокируют утверждение семилетнего бюджетного плана ЕС более чем на триллион евро и внебюджетного фонда восстановления экономики региона на 750 миллиардов евро. Об этом пишет Bloomberg

Варшава и Будапешт встали в оппозицию по отношению в другим членам ЕС из-за заложенного в бюджет ЕС на 2021-2027 годы правила распределения денег на основе оценки Брюсселем соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества. Из-за данного механизма Польша и Венгрия могут потерять часть предназначенных им денег, если ЕС решит, что политика этих стран подрывает демократические стандарты.

В настоящее время европейские власти расследуют возможный подрыв независимости судов, факты давления на СМИ и неправительственные организации в этих государствах. Конфликт осложняется тем, что летом на саммите ЕС Польша и Венгрия дали свое согласие на включение в бюджетный план ЕС такого механизма контроля за соблюдением верховенства права.