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Польша вознамерилась сорвать план восстановления экономики Европы 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Польша решила сорвать восстановление экономики ЕС
Фото: EPA
Польша и Венгрия могут сорвать план спасения Европы, поскольку блокируют утверждение семилетнего бюджетного плана ЕС более чем на триллион евро и внебюджетного фонда восстановления экономики региона на 750 миллиардов евро. Об этом пишет Bloomberg.
Варшава и Будапешт встали в оппозицию по отношению в другим членам ЕС из-за заложенного в бюджет ЕС на 2021-2027 годы правила распределения денег на основе оценки Брюсселем соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества. Из-за данного механизма Польша и Венгрия могут потерять часть предназначенных им денег, если ЕС решит, что политика этих стран подрывает демократические стандарты.
В настоящее время европейские власти расследуют возможный подрыв независимости судов, факты давления на СМИ и неправительственные организации в этих государствах. Конфликт осложняется тем, что летом на саммите ЕС Польша и Венгрия дали свое согласие на включение в бюджетный план ЕС такого механизма контроля за соблюдением верховенства права.
Как отмечает агентство, из-за их позиции власти Европы могут исключить обе страны из фонда восстановления экономики после пандемии. В Польше и Венгрии заявляют, что могут восстановить собственную экономику и без денег Брюсселя. Брюссель идею исключения Варшавы и Будапешта из фонда не комментирует, пишет ТАСС. Окончательно вопрос может решиться на саммите лидеров ЕС, который запланирован на 10 декабря 2020 года.
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Комментарии 1
Экономика , ЕС , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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