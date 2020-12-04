В Совфеде оценили санкции США против «Севпотока-2»

Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов.
Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2".
"Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта "Северный поток 2", — сказал парламентарий.
По его словам, "любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно".
"Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред", — отметил Абрамов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.