В Совфеде оценили санкции США против «Севпотока-2»

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Иван Абрамов. Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда

Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2".

"Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта "Северный поток 2", — сказал парламентарий.

По его словам, "любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно".

"Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред", — отметил Абрамов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.