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В Совфеде оценили расширение санкций США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
В Совфеде оценили санкции США против «Севпотока-2»
Фото: Reuters
Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов.
Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2".

"Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта "Северный поток 2", — сказал парламентарий.

По его словам, "любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно".

"Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред", — отметил Абрамов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
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Комментарии
Экономика , Иван Абрамов , Газпром , ЕС , Shell , Совет Федерации , РИА Новости
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