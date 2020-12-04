Новая девальвация: худшее с рублем уже произошло

Коронавирус и падение цен на нефть уже привели к обесцениванию рубля, но сегодня совершенно нереально повторение девальвации национальной валюты по инициативе государства, как это было в 1998 году. Об этом в статье для издания «Прайм» заявила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова

«Рамблер» писал, что в 2020 году курс евро к рублю вырос больше чем на 30%, а доллара - на 25%. По данным Центробанка России, ослабления курса национальной валюты скажется на инфляции, увеличив ее на 1 процентный пункт. При этом регулятор отметил, что этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9–4,2%.

По словам Натальи Мильчаковой, некоторые эксперты сгущают краски, говоря, что деньги россиян «сгорят» из-за девальвации, «не задумываясь о том, что вместо точного прогноза можно посеять панику».

«Самое худшее с рублем в этом году уже произошло. Из-за кризиса, вызванного внезапно охватившей весь мир пандемией коронавируса и связанного с ней же обвала цен на нефть, рубль уже обесценился с начала года на 23,2% к доллару и на 34% к евро», - заявила она.

При этом эксперт отметила, что нельзя исключать дальнейшего ослабления национальной валюты, так как не устранены санкционные, геополитические угрозы, а также возможность оттока капитала.

«Но повторение девальвации рубля по инициативе государства, как это было в 1998 году, сегодня нереально», - подчеркнула Мильчакова.

По ее словам, отсутствуют фундаментальные причины для повторения такой ситуации. Так, сейчас нет фиксированного курса рубля, как это было 1998 году, по размеру ВВП в долларах Россия входит в 15 крупнейших стран мира, госдолг небольшой, а цены на нефть превышают $45 за баррель, также у страны есть накопленные сверхдоходы.

«Однако нельзя исключать плавную девальвацию рубля и последующего за ней падения уровня жизни населения. ( ) По разным экспертным оценкам, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам 2020 года могут упасть на 3-5%», - пояснила замруководителя ИАЦ «Альпари».